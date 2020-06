[클릭 e종목]"삼성화재, 2분기 보험업종 내 증익 가능성 가장 뚜렷"

[아시아경제 박지환 기자] 유안타증권은 15일 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 184,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 193,000 2020.06.15 07:46 장시작전(20분지연) close 에 대해 보험업종 내에서 하반기 증익 가능성이 가장 뚜렷할 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 28만원을 제시했다.

정태준 유안타증권 연구원은 "장기 및 자동차보험 손해율이 개선될 것으로 예상되는 가운데 사업비율 상승도 둔화될 것"으로 "연간 이익은 전년 대비 14.3% 증가할 것으로 보인다"고 전망했다.

경쟁사들과 달리 축소해야 할 채권 매각익이 없어 보험영업이익 개선을 희석하는 요소가 가장 적기 때문에 증익 가시성이 가장 뚜렷하다는 설명이다. 또 업계 유일 자동차보험 다이렉트 채널에서의 합산비율 개선도 고무적이란 평가다.

하반기 장기보험 손해율은 상반기 대비, 전년 동기 대비 개선될 전망이다. 정태준 연구원은 "장기위험손해율은 2분기와 3분기에 개선폭이 클 것으로 예상한다"면서 "이는 청구이연으로 인해 상반기 코로나19발 병원 방문 감소 효과가 2~3분기에 반영 될 것으로 판단되기 때문"이라고 평가했다.

그는 "비위험손해율은 작년 보험료 인하로 개선 폭은 하락하겠지만, 개선 추세 자체는 지속될 전망"이라며 "자동차보험 손해율은 계절성으로 인해 상반기 대비로는 상승하겠지만 전년 동기 대비로는 개선될 것으로 보인다"고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr