백악관, "직장복귀하면 보너스 준다‥경기 회복 빠를것"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미 백악관이 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 실직중인 근로자들이 조기에 일터로 복귀하도록 현금 지급 계획을 세우고 있다. 정부 지원을 통해 실직 이전 보다 더 많은 수입을 얻고 있는 이들의 근로의욕을 고취하고 V자형 경기 회복을 유도하기 위한 방안으로 풀이된다.

래리 커들로 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 14일(현지시간) CNN방송과 폭스뉴스 등과 인터뷰 하며 이같은 계획을 밝혔다.

커들로 위원장은 CNN의 스테이트오브더유니언에 출연, 실업급여 확대조치에 대해 "일을 하지 말라고 준 것"이라고 규정했다. 그는 "아마도 기존 급여보다도 많았을 것"이라고 평했다.

미국은 코로나19 사태로 상당수의 근로자가 해고 위기에 처하자 기존 실업수당에 더해 매 주 600달러를 추가로지원하고 있다.

그는 "처음 몇달은 이번 조치가 효과를 발휘했지만 이제는 아니다"라고 규정했다. 커들로 위원장은 "우리는 (사람들이 일터로 복귀하는) 그 과정을 방해하고 싶지 않다"고 강조했다.

커들로 위원장은 이어 이같은 조치가 오는 7월31일 예정대로 종료될 것라고 예고하면서 "일터로 복귀하는 이들에게 다시 600달러의 보너스를 챙겨주는 것을 검토하고 있다"고 설명했다.

앞서는 일하지 말라고 보너스를 줬다면 이제는 일터로 돌아오라는 명목으로 현금을 지급하겠다는 의미이다. 아둘러 민주당이 추진하고 있는 4차 경제지원법원과도 결을 달리한다. 이 안은 실업급여 확대를 오는 1월까지 연장하는 방안을 담고 있다 백악관과 공화당은 이 안에 대해 반대의사를 분명히 하고 있다.

일을 하지 않아도 충분한 수입을 확보할 수 있도록 하기 보다는 일터에 돌아갈 수 있도록 추가 혜택을 부여하는 것이 맞다는 정책적 판단을 하고 있다는 의미이다.

시카고 대학 베커 프리드먼 연구소에 따르면 코로나19로 인한 실직 근로자의 약 3 분의 2가 직장에서 받던 급여 보다 많은 돈을 정부로 부터 받고 있다.

문제는 일마나 많은 이들이 일터로 복귀해 새로운 보너스를 받을 수 있느냐 여부다. 이를 두고 커들로 위원장과 CNN 방송의 진행자는 논쟁을 벌이기도 했다.

이와관련, 커들로 위원장은 미국 경제가 V자형으로 급격히 회복될 것이라고 주장하며 상당수의 일자리가 조기에 회복될 것임을 주장했다.

커들로 위원장은 "V자형 회복 가능성이 매우 높다"면서 "실업률은 떨어질 것이고, 내년은 또 하나의 견고한 해가 될 것"이라고 말했다.

커들로 위원장은 제롬 파월 연준 의장이 지난 10일 기자회견에서 경제 회복 속도가 매우 불확실하다면서 "그것은 긴 노정이고, 시간이 걸릴 것"이라고 밝힌 데 대해 "정말 유감"이라고 지적했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr