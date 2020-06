용인 능원교차로 '분당→수지방향 연결로' 폐쇄된다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 용인 능원교차로 분당에서 수지방향 연결로가 폐쇄된다.

경기도 건설본부는 용인시 처인구 모현읍 능원교차로 개량 공사를 위해 15일 0시부터 국지도 57호선 분당 방향(진입)에서 국도 43호선 수지 방향(진출) 연결로를 폐쇄한다고 14일 밝혔다.

도 건설본부는 대신 우회 통행로 확보를 위해 신규 연결로(길이 0.625km, 폭 4.5m)를 부분 개통했다.

능원교차로는 광주시 오포∼용인시 처인구 포곡 2공구 도로 공사 종점부로, 세 방면으로 연결되는 교차로 기능을 네 방면으로 진ㆍ출입이 가능한 방식으로 개선하는 개량 공사가 진행되고 있다.

도 건설본부는 능원교차로 개량 공사가 끝나면 오포∼포곡 2공구가 준공돼 상습정체 구간인 성남∼광주∼용인 지역 간 차량정체가 상당 부분 해소될 것으로 기대하고있다.

오포∼포곡 2공구 도로 공사는 경기도가 2천108억원을 투자해 용인시 처인구 모현읍 초부리∼동림리 6.2km 구간을 4차로로 신설하는 사업이다.

2011년 11월 공사에 들어가 오는 10월 전 구간 개통을 앞두고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr