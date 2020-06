홍준표 “대선은 400m 허들 경기…지금부터 신발끈 조여 매야”

[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 14일 “좌파 정권의 나라 허물기에 대항해서 다시 뛰는 대한민국을 만들기 위해 우리는 지금부터 신발끈을 다시 꽉 조여 매야 한다”고 밝혔다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 “대선은 400m 허들 경기와 유사하다”며 “이번 총선을 시작으로 대선 허들 경기는 시작됐다”며 이같이 말했다.

그는 “YS는 반대 진영과 합당이라는 파천황의 결단으로 허들을 뛰어넘어 승리할 수 있었고, DJ는 30년 빨갱이 프레임이라는 허들을 DJP연합과 IMF위기를 이용해 극복할 수 있었다”고 밝혔다.

이어 “이명박은 BBK 허들을 경제 대통령으로 극복할 수 있었고, 박근혜는 별다른 허들을 만나지 않고 박정희 아우라가 결정적 승리 요인이었다”며 “지난 탄핵 대선 때 보수 우파 진영의 후보들은 탄핵과 드루킹의 여론 조작의 허들에 걸려 힘 한번 써 보지 못하고 넘어졌다”고 덧붙였다.

홍 전 대표는 “우리 앞에는 지금부터 많은 허들이 놓여있고 그 허들을 피하지 않고 뛰어넘어야 정권을 다시 가져올 수 있다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr