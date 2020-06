<장 마감 후 주요 공시>

◆ 도이치모터스 도이치모터스 067990 | 코스닥 증권정보 현재가 6,990 전일대비 130 등락률 -1.83% 거래량 445,727 전일가 7,120 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close =계열회사 도이치파이낸셜에 481억원 규모 채무보증 결정

◆ 아리온 아리온 058220 | 코스닥 증권정보 현재가 275 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 275 2020.06.12 00:00 장중(20분지연) close =134억원 규모 전 대표 횡령혐의 발생

◆ 자안 자안 221610 | 코스닥 증권정보 현재가 475 전일대비 10 등락률 -2.06% 거래량 4,911,856 전일가 485 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close =불성실공시법인 지정에 따른 주권매매거래정지

◆ 이에스브이 이에스브이 223310 | 코스닥 증권정보 현재가 166 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 166 2020.06.12 00:00 장중(20분지연) close =공시불이행에 따른 불성실공시법인 지정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr