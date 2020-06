속보[아시아경제 허미담 기자] 경기도 성남시가 13일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자 중 버스기사가 포함돼 일부 버스노선을 일시 중단한다고 밝혔다.

시는 재난문자를 통해 해당 버스회사 직원들을 전수검사 하고 있다며 이로 인해 6번, 350번, 357번 버스노선을 일시 중단한다고 전했다.

