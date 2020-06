"하이트진로, 2분기에도 호실적 쭈욱~"

[아시아경제 박지환 기자] 신한금융투자는 13일 하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 40,200 전일대비 1,050 등락률 +2.68% 거래량 1,447,951 전일가 39,150 2020.06.12 15:30 장마감 close 에 대해 2분기에도 호실적은 계속될 것이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 4만6000원에서 5만원으로 8.7% 상향 조정했다.

박희진 신한금융투자연구원은 "2분기 연결 영업이익은 전년 대비 289.7% 증가한 413억원으로 전망된다"며 "지난 1분기 시장 예상치를 200억원 이상 상회했던 만큼의 큰 폭의 이익 개선세를 보여줄 것"이라고 내다봤다.

유흥 시장 부진이 길어지는 상황에서도 점유율 상승세는 진행형이란 평가다. 매출 증가를 통한 마진율 개선과 유흥 시장 부진에 따른 상대적 판촉 강도 하락에 따른 이익 개선이 예상된다는 설명이다.

특히 시장의 부진 속에서도 계속되는 점유율 상승에 대한 기대감은 여전하다.

박희진 연구원은 "지난 5월 TERRA의 월 판매량은 300만 bx 수준까지 올라왔다"며 "지난 1분기 월200만 bx 수준과 비교해도 100만 bx 이상의 성장세"라고 설명했다.

그는 "실적 상향 조정 흐름 지속으로 밸류에이션 부담은 하향 조정 중"이라며 "계속되는 주가 상승에도 실적 개선에 대한 부담이 없으며, 예상 대비 축소된 판촉 비용 집행 기대감도 충분하다"고 덧붙였다.

