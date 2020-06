광양시, ‘2020년 지역사회건강조사’ 조사원 모집

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시보건소는 보건복지부(질병관리본부)와 공동으로 수행하는 ‘2020년 지역사회건강조사’ 조사원을 오는 15일부터 19일까지 모집한다고 12일 밝혔다.

모집 인원은 4명이며, 자격요건은 20세 이상 컴퓨터·인터넷 사용 가능자로서 근무지역 내 지정된 장소에서 업무가 가능하고 이중 취업자가 아니어야 한다.

서류전형 및 면접은 협력대학교인 전남대학교(산학연구소)에서 현지 방문으로 추진할 계획이며, 최종 합격된 조사원은 8월 16일부터 10월 31일까지 조사대상 가구로 선정된 표본가구를 방문하여 만 19세 이상 성인 대상으로 노트북을 이용해 1:1 면접조사하게 된다.

자세한 모집요건과 지원 서류는 광양시청 홈페이지 공고란과 광양시보건소 건강증진과(☎061-797-3789)로 문의하면 된다.

정선주 건강증진과장은 “조사원 모집에 관심과 지원을 바라며, 조사대상으로 선정된 가구는 조사에 적극적으로 협조해 줄 것을 당부드린다”고 말했다.

한편, 2008년부터 시행된 지역사회건강조사는 시민의 건강수준을 측정한 결과 산출된 통계자료를 기반으로 건강증진에 필요한 정책을 개발하고 평가하는 데 활용되고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr