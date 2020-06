무통장 입금 서비스 '센드' 영문버전 출시

[아시아경제 허미담 기자] 무통장 입금 서비스인 '센드(SEND)'의 영문버전이 출시됐다. 외국인들도 편의점에서 자유롭고 편리하게 입금 업무를 할 수 있을 전망이다.

센드는 지난 2월 편의점 CU와 손잡고 24시간 무통장 입금 서비스 센드를 론칭한 바 있다. 공인인증이나 본인인증 없이 현금을 CU 지점 계산대에서 은행계좌로 바로 입금할 수 있는 편의서비스다.

이용 방법은 스마트폰에 센드 앱을 설치하고 휴대폰 인증 방식으로 회원가입을 한 후, 송금액과 수신계좌번호를 입력하면 생성되는 바코드를 점포 근무자에게 제시하고 입금하고 싶은 액수의 현금을 전달하면 된다.

은행창구에서 무통장 입금하는 것처럼 잔돈 단위까지 입금이 자유로운 데다 이용시간에 제한을 받지 않는다는 것이 장점이다. 수수료도 50만원까지 건당 500원으로 1500원인 밴(VAN)사 ATM무통장입금 수수료의 3분의 1수준이다.

