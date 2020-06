[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] JB금융그룹 전북은행(은행장 임용택)은 15일부터 잇따른 오픈뱅킹 전용상품 런칭을 기념해 ‘주라주라~ 오픈뱅킹 캐시백 주라’ 이벤트를 오는 8월 14일까지 2개월간 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 기간 중 스마트뱅킹 신규 가입고객에게는 전자금융 이체수수료 평생면제 혜택을 제공한다.

또 오픈뱅킹 서비스를 통해 타행계좌 등록과 이체, 자금모으기, 모임서비스, JB Smart-App 예?적금 가입 등의 서비스 이용 시 최대 6천원의 캐시백을 제공한다.

오픈뱅킹 전용상품인 ‘JB Smart-App 예금’은 최고 연 0.7%, ‘JB Smart-App 적금’은 최고 연 1.8% 우대금리를 제공하는 상품이다.

전북은행 관계자는 “언택트 시대를 맞아 스마트뱅킹안에서 계좌 개설 등 오픈뱅킹 서비스를 이용할 수 있도록 이번 이벤트를 기획하게 됐다”고 말했다.

