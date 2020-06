나신평 "하이트진로·롯데칠성음료 신용등급 유지"

[아시아경제 이민지 기자] 나이스신용평가는 12일 상반기 정기평가를 통해 하이트진로와 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 101,500 전일대비 4,500 등락률 -4.25% 거래량 18,795 전일가 106,000 2020.06.12 10:36 장중(20분지연) close 음료의 신용등급과 등급 전망을 유지했다고 밝혔다. 하이트진로의 장단기 신용등급은 A(안정적), A2이고 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 101,500 전일대비 4,500 등락률 -4.25% 거래량 18,795 전일가 106,000 2020.06.12 10:36 장중(20분지연) close 음료는 AA(안정적), A1이다.

주류업계는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인해 소주와 맥주 판매량의 50%가량을 차지하는 외식 채널의 판매량이 크게 줄었다.

한형대 나이스신용평가 기업평가본부 연구원은 “올해 초 주류업계는 맥주 종량세 전환에 따른 국산 맥주의 가격경쟁력 제고, 주류 고시 개정안을 통한 리베이트성 비용 축소로 사업환경이 개선될 것으로 예상했지만 코로나19로 판매량이 크게 줄었다”고 내다봤다.

1분기 실적 검토 결과 주종별 시장 점유율 변동으로 기업 실적 방향성은 제각기 달랐다. 하이트진로는 올해 상반기 출시한 ‘테라’, ‘진로이스백’이 시장에 성공적으로 진입해 점유율이 크게 상승했다. 가정용 채널 판매량도 늘어 소주, 맥주 부문 모두 실적개선이 이뤄졌다.

반대로 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 101,500 전일대비 4,500 등락률 -4.25% 거래량 18,795 전일가 106,000 2020.06.12 10:36 장중(20분지연) close 음료의 주류부문은 불매운동으로 지난해 하반기 시장점유율이 하락한 가운데 업소용 채널에서 판매량도 줄어 1분기 실적은 크게 부진한 것으로 나타났다.

유효등급은 없지만 맥주 시장 내 1위인 OB맥주도 지난해 매출과 영업이익이 전년 대비 9%, 25% 줄어 1분기 실적도 저하됐을 것으로 추정된다.

한형대 연구원은 “ 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 101,500 전일대비 4,500 등락률 -4.25% 거래량 18,795 전일가 106,000 2020.06.12 10:36 장중(20분지연) close 음료는 주류부문의 손실 축소 여부에 따른 수익성, 감가상각 전 영업이익의 창출 규모, 설비와 지분투자에 따른 차입금 변동 수준을 고려해 향후 신용등급에 반영할 것”이라며 “하이트진로는 맥주 부문의 시장경쟁상황, 차입금 상환능력 변동 수준 등을 고려할 것”이라고 설명했다.

