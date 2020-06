인터파크 티켓 검색 강화…개인 맞춤형 검색 결과 제공

[아시아경제 박병희 기자] 인터파크가 좀더 개인화된 티켓 검색 서비스를 선보인다.

인터파크는 티켓 예매 카테고리의 검색 서비스를 개편해 고도화했다고 밝혔다. 인터파크 이용자들은 배우, 카드·할인 혜택, 공연장 위치 등 자신의 의도와 개인 상태에 따라 최적화된 검색 결과를 얻을 수 있다. 검색 개편은 모바일 웹과 앱에서 우선 적용됐으며 공연, 전시, 행사, 레저, 스포츠 등 티켓 예매 전 상품에 해당된다.

인터파크는 이번 검색 도화를 통해 띄어쓰기 보정, 유의어 인식 등을 구현했다며 이에 따라 기본적인 검색의 질 자체가 높을 뿐 아니라 검색 의도를 해석한 결과물로 공연·이용권 찾기가 더욱 쉬워졌다고 설명했다. 그 외 기존과 달라진 점은 다음과 같다.

첫째, 개인화 검색을 적용했다. 로그인 상태에서 검색을 하면 고객의 성별과 연령대에서 인기 있는 공연·이용권, 자주 쓰는 카드의 할인 혜택 등을 반영한 개인화된 맞춤 검색 결과를 우선적으로 보여준다. 예를 들어 고객이 결제했던 카드 중 할인 정보가 일치하는 공연이 있다면 가장 결제 빈도가 높은 카드의 할인 공연·이용권을 자동으로 검색해 준다. 또 동일 성별과 연령대의 구매 빈도 분석을 통해 인기 있는 공연을 우선적으로 추천해 준다.

둘째, 공연장 주소 정규화 작업과 주변 명소, 지하철역 간의 맵핑을 통해 지역명을 포함한 검색을 강화했다. 예를 들어 '잠실역 공연', '혜화역 연극', '강원도 수영장' 등의 키워드를 입력했을 때 원하는 결과를 빠르게 얻을 수 있다.

셋째, 특정 시기별, 기념일 관련 검색이 가능해졌다. 모든 명절과 공휴일, 기념일을 데이터베이스화해 '연말 콘서트', '가정의 달 아동극', '어버이날 디너쇼', '6월 전시회' 등의 키워드로 검색을 해 해당 일정에 맞는 검색 결과를 확인할 수 있다.

넷째, 배우 출연일 검색이 가능해졌다. 일자별로 캐스팅이 등록된 공연의 경우 배우 이름으로 검색하면 해당 배우가 출연 중 또는 출연 예정인 공연과 날짜를 바로 확인할 수 있고 달력에서 날짜 필터링도 가능하다.

마지막으로 할인 혜택별 검색이 가능하다. 각각의 티켓 상품에서 제공하는 개별 할인정보가 있다면 '학생 할인', '직장인 할인', '재관람 할인', '카드사 할인' 등 할인 키워드로 검색했을 때 해당되는 공연이나 티켓 예매 상품을 확인할 수 있다.

인터파크 넥스트커머스랩 윤준선 연구소장은 "이번 검색 개편에서는 누구에게나 동일한 검색 결과를 보여주는 것이 아닌, 개개인의 상황과 특성에 알맞은 검색 결과를 보여주는 개인화 검색을 구현하는 것에 중점을 두었다"며 "티켓을 시작으로 향후 여행, 쇼핑, 도서 상품 검색에서도 향상된 개인화 검색을 구현하여 지속적으로 이용자 편의를 극대화해 나갈 계획이다"라고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr