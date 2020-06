진중권 "전직 참모 셋에 현직까지 나서…흘린 얘기에 단체로 난리"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 11일 문재인 대통령을 향한 자신의 발언에 대해 반박한 전·현직 청와대 참모들에게 "전직 참모 셋에 현직까지 나서서 '타부'의 존재를 상기시키려는 것"이라고 비판했다.

이날 진 전 교수는 자신의 페이스북에 올린 글에서 "질의응답 시간에 지나가면서 흘린 얘기에 단체로 난리를 치니…. 그 자체가 하나의 징후입니다"라며 이같이 말했다.

진 전 교수는 "이 나라엔 절대 건드려서는 안 되는 존엄이 있다는 경고랄까? 그런다고 달이 태양보다 밝아지나요"라며 "구름으로 가린다고 달이 더 밝아지는 것도 아니고요"라고 꼬집었다.

이어 진 전 교수는 "노무현 전 대통령은 내가 심하게 비판했어도 추석날 나한테 선물을 보내줬다. 안동 소주 한 병에 멸치 한 봉지. 자필 서명이 든 조그만 카드와 함께"라며 "그게 정권의 격조이고 그게 대통령의 품격이다"라고 했다.

앞서 진 전 교수는 10일 문 대통령을 향해 "남이 써준 연설문을 읽는 의전 대통령"이라고 비판했다.

이에 청와대 참모 출신인 최우규 전 청와대 연설기획비서관이 같은 날 오후 자신의 페이스북에 올린 글에 "어디서 누구에게 확인해서 저렇게 단정적으로 이야기했는지 모르겠지만, 명백한 거짓"이라고 반박했다.

그뿐만 아니라 청와대 국민소통수석을 지낸 윤영찬 더불어민주당 의원도 "자기가 보지 않은 사실을 상상하는 건 진중권 씨의 자유지만 그걸 확신하고 남 앞에서 떠들면 '뇌피셜(근거 없는 생각)'이 된다"라고 비판했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr