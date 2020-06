건축도시공간연구소, 군산시와 민관협력 도시재생 추진 위한 업무협약 체결

[아시아경제 이춘희 기자] 건축도시공간분야 국책연구기관인 건축도시공간연구소가 민관협력을 통한 도시재생에 적극 나선다.

건축도시공간연구소(AURI)와 군산시는 11일 군산시민문화회관에서 민관협력 도시재생 추진에 협력하기 위한 업무협약을 체결했다고 이날 밝혔다.

이번 협약을 통해 두 기관은 민관협력 도시재생 실현을 위한 정보 교류 및 상호지원에 노력키로 했다. 건축도시공간연구소는 군산시민회관 도시재생인정사업 등 군산시의 대표적 민관협력 도시재생사업에 대한 현장연구와 총괄기획을 맡고, 군산시는 이를 위해 필요한 정보제공과 관련부서 행정협의회 운영, 공무원 · 시의원 · 주민대표 간 공감대 형성 등을 담당해 업무협조를 강화키로 했다.

특히 이날 협약식은 군산시 민관협력 도시재생의 거점이 될 군산시민문화회관에서 열려 뜻을 더했다. 군산시민문화회관은 한국 근대 건축의 거장으로 꼽히는 고(故) 김중업 건축가의 작품으로 1989년 준공됐다. 지하 1층~지상 3층 총 858석 규모 건축물로 지역 내 문화적 가치를 지닌 건축물이었지만 2013년 군산 예술의 전당이 문을 열며 장기간 유휴공간으로 방치돼 왔다.

군산시는 군산시민문화회관 재생을 위해 도시재생 인정사업을 신청해 2019년 사업에 선정됐다. 이후 본격적인 사업 추진을 준비 중에 있으며 사업의 원활한 추진을 위한 현장연구와 총괄기획, 설계공모, 운영자 선정 등 사업 전반의 협력을 위해 이번 업무협약을 체결하게 됐다.

앞으로 두 기관은 군산시민문화회관 재생을 통한 지역 발전을 목표로 운영 중심 민관협력 도시재생 협력을 통한 사업 모델을 마련하는 데 힘을 모을 예정이다.

박소현 건축도시공간연구소장은 "지역 활성화를 위해 2016년부터 군산시와 함께 추진한 액티브로컬, DIT 페스타 등 지속적 협력을 토대로 구축된 신뢰가 이번 업무협약의 바탕이 됐다" 며 "이번 협약을 통해 민관협력 도시재생의 선도적 모델을 함께 개발해 중소도시 유휴공간 재생과 유휴 공공시설 재생 사례의 확산이 기대된다"고 협약의 의미를 강조했다.

