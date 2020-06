[아시아경제 장효원 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 11,100 전일대비 1,400 등락률 +14.43% 거래량 21,159,764 전일가 9,700 2020.06.11 13:18 장중(20분지연) close 은 “미국 식품의약국(FDA)으로부터 2상 임상 승인을 받은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 방지 코 스프레이 치료제인 GLS-1200을 펜실베니아 대학교 임상연구센터에서 첫번째 임상시험대상자에게 투약했다”고 11일 밝혔다.

회사 관계자에 따르면 “해당 연구는 지난 4월말 미국 FDA로부터 2상 임상연구를 승인 받은 후 펜실베니아 대학교 임상연구센터의 임상시험심사위원회(IRB) 승인 절차를 수행해 완료했고 첫번째 임상시험대상자의 투약이 이뤄지게 됐다”며 “현재 임상시험대상자의 모집이 원활하게 진행되고 있기 때문에 225명을 대상으로 하는 투약도 차질 없이 진행될 것”이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr