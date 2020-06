정부 "北, 과거에도 통신 먼저 끊고 먼저 재개 제의해와"

남북직통전화 단절 사례 6건

통일부 "때가 되면 재개 논의될 것"

북한이 일방적으로 남북간 모든 연락채널의 차단·폐기를 선언한 것과 관련해 정부는 북한이 과거에도 종종 통신선을 차단해왔으며 그 이후 통신 재개를 먼저 제의해온 곳도 북측이었다고 11일 밝혔다.

통일부 당국자는 이날 기자들과 만나 '남북 간 통신선 재개 계획'을 묻는 취지의 질문에 "이번 건을 제외하고 (남북 간) 6건의 통신선 차단 사례 있었다"면서 "여기서 눈여겨 볼 부분은 북측이 대부분 통신선을 끊었고, 통신선 재개도 북측이 제의했다는 점"이라고 말했다.

그는 "지난 9일 통신선 차단이 아직 너무나 생생한 이 시점에서 재개 계획을 논의하는건 이른 감이 있다"면서 "때가 되면 자연스럽게 남북 간 재개방안을 논의할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 북한은 대북전단 살포 문제를 이유로 지난 9일 정오부터 모든 남북간 통신연락 채널을 완전히 차단했다.

정부는 북측이 차단을 예고한 시점인 9일 정오에 연락사무소를 통해 북측에 통화연결을 시도했으나 북측은 발표대로 불응했다. 이에 정부는 당분간 연락사무소를 통한 연락 시도는 중단한다고 밝혔다.

여상기 통일부 대변인은 10일 정례브리핑에서 '10일 오전 9시 연락사무소를 통해 북측에 통화연결을 시도했느냐'는 질문에 "통화시도를 하였으나 아무런 연락을 받지를 못했고, 그 이후 통화를 시도하지 않고 있다"고 말했다.

여 대변인은 "북측이 공식적으로 어제 정오부터 남북통신선을 차단하겠다고 했고, 우리 측 공동연락사무소가 어제 정오에 통화를 시도했고 이를 확인했다"며 "남북통신선 재개에 대한 남북 간 합의가 있을 때까지 매일 통화를 시도하지는 않을 것"이라고 설명했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr