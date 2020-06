<장 마감 후 주요공시>

◆ 한류AI센터 한류AI센터 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 712 전일대비 2 등락률 +0.28% 거래량 3,598,206 전일가 710 2020.06.10 15:30 장중(20분지연) close =신주발행 무효확인 소송 제기

◆ 이화전기 이화전기 024810 | 코스닥 증권정보 현재가 174 전일대비 5 등락률 -2.79% 거래량 14,315,127 전일가 179 2020.06.10 15:30 장중(20분지연) close =지엘가산메트로 주식회사와 49억원 계약체결

◆ 아리온 아리온 058220 | 코스닥 증권정보 현재가 275 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 275 2020.06.10 00:00 장중(20분지연) close =횡령·배임 상장적격성 실질심사 사유 추가

◆ 나인테크 나인테크 267320 | 코스닥 증권정보 현재가 2,175 전일대비 5 등락률 +0.23% 거래량 735,833 전일가 2,170 2020.06.10 15:30 장중(20분지연) close =단기차입금 30억원 증가

◆ 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 120,800 전일대비 2,200 등락률 +1.85% 거래량 539,055 전일가 118,600 2020.06.10 15:30 장중(20분지연) close =865억 규모 신규 시설 투자

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr