<장 마감 후 주요공시>

◆ KC코트렐 KC코트렐 119650 | 코스피 증권정보 현재가 6,540 전일대비 240 등락률 -3.54% 거래량 794,813 전일가 6,780 2020.06.10 15:30 장중(20분지연) close =100억원 규모 단기 차입금 증가 결정

◆ 현대일렉트릭 현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 8,800 전일대비 230 등락률 -2.55% 거래량 330,574 전일가 9,030 2020.06.10 15:30 장중(20분지연) close =372억원 규모 채무보증 결정

◆ 한전KPS 한전KPS 051600 | 코스피 증권정보 현재가 32,000 전일대비 50 등락률 -0.16% 거래량 107,959 전일가 32,050 2020.06.10 15:30 장중(20분지연) close =한국수력원자력과 3239억원 계약체결

◆기아자동차=송호성 사장 대표이사 선임

