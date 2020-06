LGU+대만 통신사에 케이팝VR콘텐츠 수출

[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 대만 최대 통신사인 청화텔레콤과 5G 가상현실(VR) 콘텐츠 수출 계약을 맺었다. LG유플러스의 5G 수출은 지난해 10월 중국 차이나텔레콤과 올해 홍콩텔레콤, 일본 KDDI에 이어 4번째 쾌거다. 현재까지 5G 콘텐츠 수출액만 1000만달러에 달한다.

11일 LG유플러스에 따르면, 청화텔레콤에는 U+VR의 K팝 중심 VR 콘텐츠 180여편과 멀티뷰 등 5G 기술을 공급한다. 이번 계약은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 대면 미팅이 어려운 황을 고려해 비디오 컨퍼런스콜로 진행됐다. 대만은 오는 7월 5G 상용화를 앞두고 청화텔레콤을 비롯 타이완모바일, FET 3개 사업자가 치열한 시장선점 경쟁을 벌이고 있다.

청화텔레콤은 대만 통신사 중 가장 적극적으로 LG유플러스의 차별화된 5G 콘텐츠와 서비스에 관심을 표명하고 올해 1월 상품과 기술개발 관계자를 대거 LG유플러스에 파견, AR/VR 콘텐츠 체험, 5G 콘텐츠 제작 스튜디오 등을 방문하며 면밀한 조사를 실시했다. 또 LG유플러스와 수개월 간 이메일과 화상회의를 통해 대만 5G 시장에 가장 적합한 서비스로 KPOP VR 콘텐츠를 선정하고, 자사 5G 서비스 출시 시점에 맞춰 콘텐츠 제공을 준비하고 있다.

양사는 이미 제작된 5G 콘텐츠 공급뿐만 아니라 현재 국내 방영중인 KPOP 콘텐츠도 지속 업데이트해 추가 제공할 예정이다. 또한 청화텔레콤이 최상의 5G 서비스 품질을 구현할 수 있도록 LG유플러스의 다양한 VR 노하우를 실시간 공유하는 등 긴밀한 협력체계를 구축해 나갈 계획이다.

한편 LG유플러스는 2020년을 5G 수출 원년으로 삼고 해외 통신사들에 자사의 차별화된 5G 콘텐츠와 솔루션 수출을 추진 중에 있다. 올해 코로나19로 수출 협상진행이 어려운 상황에서도 동남아시아 및 유럽 통신사와도 조만간 5G 수출 계약 결실을 맺을 것으로 기대하고 있다. 최윤호 LG유플러스 AR/VR서비스담당(상무)은 “LG유플러스를 방문한 30여 해외 통신사들이 U+5G에 많은 관심을 표명하고 있다”며 “LG유플러스가 강점을 가진 5G 서비스의 수준을 한 단계 높여 2020년을 5G 글로벌 시장으로 뻗어가는 원년으로 만들어 나갈 것”이라고 강조했다.

