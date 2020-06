국산 진단키트 대량 생산 날개 달아준 대·중·소 상생형 스마트공장

[아시아경제 문혜원 기자]이원다이애그노믹스(EDGC) 계열사 솔젠트가 스마트공장 도입으로 생산성이 73% 증가하면서 진단키트 해외 수출에 날개를 달았다. 대·중·소 상생형 스마트공장 보급사업은 전 세계 진단키트의 생산 주문이 폭주하는 등 생산업체에 대한 스마트 공정혁신이 시급해지면서 중소벤처기업부와 중소기업중앙회가 올해 4월부터 삼성전자 스마트 공장지원센터와 함께 추진하고 있는 사업이다.

솔젠트는 10일 대전 유성구 솔젠트에서 열린 대·중·소 상생형 스마트공장 현장혁신 보고회에서 스마트공장의 보급사업으로 생산성이 주당 1만1900 키트에서 2만571 키트로 73% 가량 대폭 증가했다고 밝혔다.

솔젠트는 삼성전자가 스마트공장 전문가 멘토 20여명을 신속히 현장에 파견해 자재관리, 물류동선 최적화에서부터 포장 공정개선, 자동화설비 도입 등 73개 과제를 발굴해 공정개선을 지원했다.

먼저 자제·제품 구분관리를 위해 바코드시스템을 도입하고, 물류동선을 최적화해 이동거리를 148m에서 98m로 34% 단축했다. 또 수입에 의존하던 용기를 국산화했을 뿐만 아니라 포장공정 개선 등 작업병목 문제를 개선했다. 비전검사·시약분주·라벨링 작업에도 자동화 설비를 도입했다. 그 결과 용기 이물 불량률이 40% 개선됐다는 게 솔젠트의 설명이다.

석도수 솔젠트 공동대표는 “다품종 소량 생산을 하다가 수요량이 급증하면서 대량 생산이 필요한 시점에 독일 튜브 수입 중단 문제까지 겹쳐 큰 어려움을 겪었는데 중기부, 중기중앙회, 삼성의 혁신과 인프라 지원으로 가능하게 됐다”며 “코로나19로 고통받는 세계인들의 걱정을 덜어주고 일상의 복귀를 돕는 글로벌 분자 진단 기업이 되겠다”고 말했다.

정욱조 중기중앙회 혁신성장본부장은 “삼성과 협력해 시스템·디지털화·초정밀 분야의 노하우들을 진단키트와 코로나19 보건용품 기업에 제조현장의 노하우를 이식해 바이오산업의 발전을 이루고, 코로나19 극복에 힘을 보태기 위해 지속적으로 지원할 계획”이라고 말했다.

강성천 중기부 차관은 “이번 보고회는 정부와 대-중소기업이 코로나19 대응과 중소기업 현장의 생산 애로를 해결하는데 함께 협력해 스마트솔루션을 찾고 성과를 낸 대표사례로서 의미가 크다”며 “중소기업의 현장혁신을 위해 스마트공장 지원을 더욱 강화해 나갈 계획”이라고 했다.

한편 중기부는 스마트공장 보급중인 SD바이오센서, 코젠바이오텍 등 진단키트업체들에 대해서도 ‘스마트공장 현장혁신 보고회’를 순차적으로 개최해 보급성과를 확인해 나갈 계획이다.

