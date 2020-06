국내 증시는 언택트에 바이오까지 가세

카카오, 네이버 개인 순매수 1,3위

반도체주는 외인·기관이 매수

삼성전자, SK하이익스 쌍끌이

[아시아경제 오주연 기자] 국내 증시에서는 주도주가 바뀌고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 급락했던 코스피의 1차 반등은 이른바 '동학개미'들이 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,600 전일대비 100 등락률 +0.18% 거래량 7,990,367 전일가 55,500 2020.06.10 11:23 장중(20분지연) close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 90,600 전일대비 800 등락률 +0.89% 거래량 1,456,233 전일가 89,800 2020.06.10 11:23 장중(20분지연) close 를 집중 매수하며 진행됐다. 그러나 최근 이들의 장바구니는 반도체 대신 비대면(언택트) 관련주와 바이오주로 채워지고 있다.

10일 한국거래소에 따르면 지난달 11일부터 이달 9일까지 한 달 간 개인 투자자들이 가장 많이 사들인 종목은 대표적인 언택트 관련주인 카카오와 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 243,500 전일대비 6,000 등락률 +2.53% 거래량 874,957 전일가 237,500 2020.06.10 11:23 장중(20분지연) close )다. 개인은 카카오는 총 6734억원어치, NAVER는 5077억원어치를 쓸어담으며 각각 순매수 1위와 3위에 이름을 올렸다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 262,000 전일대비 7,500 등락률 +2.95% 거래량 1,063,900 전일가 254,500 2020.06.10 11:23 장중(20분지연) close 와 네이버는 코로나19 이후 온라인 언택트 플랫폼 사업들이 주목받으면서 유망주로 떠올랐다.

미래 성장 전망에 대한 기대가 곧바로 실적으로 이어지면서 시장의 러브콜이 쏟아졌다. 지난 5월 말 기준 시가총액 상위 10개 종목 중 한달 전 대비 2분기 실적 전망치가 상향조정된 종목은 카카오와 네이버 뿐이었다. 이달 1일 기준, 증권사 3곳 이상에서 추정한 카카오의 올 2분기 영업이익은 952억원으로 전년동기대비 135.2% 증가할 것으로 전망된다. NAVER 역시 올 2분기 영업이익이 전년동기대비 78.6% 늘어난 2292억원을 기록할 것으로 예상된다.

실적 호조 기대감은 주가 상승으로 이어졌다. 카카오는 지난달 4일 18만6500원에서 이날 오전 10시20분 기준 26만2500원으로 40.75% 상승했고, NAVER는 같은 기간 19만9000원에서 24만5500원으로 23.37% 상승했다. 이들의 가파른 성장으로 시총 순위도 바뀌어 한때 카카오가 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 110,000 전일대비 2,000 등락률 -1.79% 거래량 674,483 전일가 112,000 2020.06.10 11:23 장중(20분지연) close 를 앞지르기도 했다. 이에 따라 지난달 20일 기준, 코스피 상승에 카카오는 2.5포인트, 네이버는 2포인트, 엔씨소프트는 1포인트를 기여하며 세 종목만으로 코스피는 5.5포인트 이상 상승했다. 코스닥시장에서는 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 133,300 전일대비 2,300 등락률 -1.70% 거래량 822,757 전일가 135,600 2020.06.10 11:23 장중(20분지연) close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 230,700 전일대비 8,100 등락률 -3.39% 거래량 231,748 전일가 238,800 2020.06.10 11:23 장중(20분지연) close , 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 109,200 전일대비 800 등락률 +0.74% 거래량 492,970 전일가 108,400 2020.06.10 11:23 장중(20분지연) close 등 바이오주를 중심으로 사들여 지수 상승을 이끌었다.

개인이 언택트, 바이오주에 주력하는 사이 1차 상승을 주도했던 반도체주는 개인 쇼핑목록에서 뒷전으로 밀렸다. 이 자리를 외국인과 기관이 채우고 있다. 이달 들어 유가증권시장에서 개인은 1조8061억원어치 순매도한 반면 외국인은 2190억원, 기관은 1조6170억원어치를 순매수했다. 외국인과 기관이 쌍끌이 매수에 나선 종목은 삼성전자와 SK하이닉스다. 최근 한 달간 반도체를 사모으기 시작한 이들은 이달 들어서도 매집을 늘리고 있다. 이달 외국인 순매수 1위는 삼성전자로 2160억원어치 사들였으며 이어 셀트리온(2029억원), 현대차(754억원), LG화학(657억원), 삼성SDI(623억원) 등 시총 상위 종목을 중심으로 매수했다. 이달 들어 공격적인 매수세를 보이고 있는 기관 역시 순매수 1, 2위 종목에 삼성전자(6975억원)와 SK하이닉스(3780억원)를 나란히 올렸다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr