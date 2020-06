양산 금정산 산불, 한때 주민 대피 … 확산세는 꺾여

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 9일 오전 11시 47분께 경남 양산 금정산 능선 300m 지점에 불이 났다.

소방당국은 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 경보령인 '대응 1단계'를 발령했으며, 양산시 공무원, 양산소방서 직원 등 300여명이 진화작업에 투입됐다.

산림청과 부산·울산·경북 소방청 헬기 7개가 진화에 나섰다.

불은 임야 1㏊가량을 태우면서 확산하다 오후 5시 현재 큰불이 잡히는 등 확산세가 꺾였고, 시는 해지기 전 완전 진화를 목표로 남은 불길 잡기에 주력하고 있다.

불이 난 곳 근처에는 아파트가 있어 양산시는 대피 방송과 함께 긴급재난 문자를 발송했고, 다행히 아파트 쪽으로는 확산 가능성이 없어 주민들이 대피하지는 않았다.

시와 소방당국은 "송전탑에서 불이 처음 시작된 것 같다"는 주민 신고 내용을 토대로 산불 진압 후 정확한 화재 원인 파악에 나설 예정이다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr