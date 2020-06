코스피, 8거래일 연속 상승 마감… 코스닥 강보합

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 개인 투자자의 순매수에 힘입어 강보합으로 장을 마치며 8거래일 연속 상승세를 이어갔다. 코스닥 지수 역시 소폭이지만 상승하며 4거래일 연속 상승 흐름을 지속했다.

9일 코스피는 전일 대비 4.63포인트(0.21%) 상승한 2188.92로 마감했다. 이날 상승 출발한 코스피는 오전 10시께 하락 전환한 이후 장중 0.5% 내외의 하락폭을 유지했지만 장 후반 하락폭을 줄였고, 오후 2시50분께 상승 전환해 강보합으로 장을 마쳤다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 개인 투자자가 4104억원 순매수한 반면 기관과 외국인 투자가는 각각 3953억원, 247억원 순매도했다.

업종별로는 의약품(3.19%), 보험(1.01%), 섬유,의복(0.88%) 등이 올랐고, 은행(-2.03%), 증권(-1.96%), 기계(-1.32%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 7,500 등락률 +2.93% 거래량 1,329,693 전일가 256,000 2020.06.09 15:30 장마감 close (2.93%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 383,500 전일대비 8,000 등락률 +2.13% 거래량 985,526 전일가 375,500 2020.06.09 15:30 장마감 close (2.13%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 676,000 전일대비 12,000 등락률 +1.81% 거래량 294,132 전일가 664,000 2020.06.09 15:30 장마감 close (1.81%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,500 전일대비 600 등락률 +1.09% 거래량 23,896,346 전일가 54,900 2020.06.09 15:30 장마감 close (1.09%) 등이 상승한 반면 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 214,500 전일대비 3,000 등락률 -1.38% 거래량 243,872 전일가 217,500 2020.06.09 15:30 장마감 close (-1.38%), SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 253,500 전일대비 3,500 등락률 -1.36% 거래량 420,884 전일가 257,000 2020.06.09 15:30 장마감 close (-1.36%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 89,800 전일대비 1,200 등락률 -1.32% 거래량 3,383,333 전일가 91,000 2020.06.09 15:30 장마감 close (-1.32%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 237,500 전일대비 3,000 등락률 -1.25% 거래량 930,291 전일가 240,500 2020.06.09 15:30 장마감 close (-1.25%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 112,000 전일대비 1,000 등락률 -0.88% 거래량 1,492,096 전일가 113,000 2020.06.09 15:30 장마감 close (-0.88%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 9종목을 포함해 375종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 473종목은 내렸다. 63종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 강보합으로 마감하며 4거래일 연속 상승세를 이어갔다. 이날 상승 출발한 코스닥 지수는 오전 9시30분께 하락 전환한 이후 장중 대부분 750선 아래에서 머물며 약보합을 보였지만 장 막판 하락 폭을 좁혀 상승 전환하며 전 거래일 대비 0.78포인트(0.10%) 오른 753.82로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 외국인과 개인 투자자가 902억원, 111억원 순매수했다. 반면 기관 투자자는 720억원 순매도했다.

업종별로는 제약(1.35%), 컴퓨터서비스(1.11%), 오락,문화(1.00%) 등이 올랐고, 섬유,의류(-2.34%), IT종합(-0.13%), 방송서비스(-0.11%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 135,600 전일대비 8,500 등락률 +6.69% 거래량 3,731,769 전일가 127,100 2020.06.09 15:30 장마감 close (6.69%)가 급등했고, 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 83,800 전일대비 3,700 등락률 +4.62% 거래량 880,488 전일가 80,100 2020.06.09 15:30 장마감 close (4.62%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 75,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 75,900 2020.06.09 15:30 장마감 close (3.95%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 98,800 전일대비 1,300 등락률 +1.33% 거래량 2,409,818 전일가 97,500 2020.06.09 15:30 장마감 close (1.33%) 등도 상승했다. 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 238,800 전일대비 12,600 등락률 -5.01% 거래량 668,289 전일가 251,400 2020.06.09 15:30 장마감 close (-5.01%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 108,400 전일대비 3,100 등락률 -2.78% 거래량 1,050,899 전일가 111,500 2020.06.09 15:30 장마감 close (-2.78%), 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 70,200 전일대비 1,900 등락률 -2.64% 거래량 534,465 전일가 72,100 2020.06.09 15:30 장마감 close (-2.64%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 169,500 전일대비 1,200 등락률 -0.70% 거래량 35,985 전일가 170,700 2020.06.09 15:30 장마감 close (-0.70%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 5종목을 포함해 465종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 784종목은 내렸다. 83종목은 보합을 기록했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr