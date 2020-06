[아시아경제 최대열 기자] 보건복지부와 국방부는 군인과 의경을 대상으로 한 모바일 금연지원 애플리케이션 '금연길라잡이'를 개발했다고 9일 밝혔다.

지난해부터 군 부대 내 장병이 일과 시간 후 휴대전화를 쓸 수 있게 되면서 전화와 모바일 앱을 활용한 금연지원 서비스가 가능해져 개발됐다. 개인별 흡연 이력과 흡연량을 확인하고 니코틴 의존도를 자가진단하는 등 흡연상태를 확인하는 한편 전화 연결기능으로 금연상담도 가능하다.

금연 시작일과 전역일, 아낀 담뱃값과 금연으로 연장된 수명, 추천할 만한 금연프로그램, 금연정보를 담은 웹툰ㆍ동영상, 부대간 금연참여도를 비교하는 기능도 있다. 10일부터 21개 부대에서 3만여명을 대상으로 시범운영한 후 오는 22일부터 전국 부대 장병을 대상으로 넓힌다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr