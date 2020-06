코스피, 2200선 넘기며 출발…삼성 계열사 호조세

[아시아경제 금보령 기자] 9일 코스피 지수가 2200선을 넘겼다.

이날 오전 9시 20분 기준 코스피 지수는 전장 대비 24.72포인트 상승한 2209.01을 기록했다.

코스피는 전거래일보다 21.94포인트(1.00%) 오른 2206.23으로 개장한 뒤 강세를 이어가고 있다.

유가증권시장에서는 기관이 137억원을 순매수했고, 개인과 외국인이 각각 91억원, 130억원을 순매도했다.

업종별로 보면 음식료품(0.49%), 전기·전자(1.23%), 운송장비(0.75%) 등은 올랐고, 기계(0.71%) 등은 내렸다.

시가총액 10위 기업 가운데 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 54,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 54,900 2020.06.09 00:00 장중(20분지연) close (1.28%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 674,000 전일대비 10,000 등락률 +1.51% 거래량 99,556 전일가 664,000 2020.06.09 09:21 장중(20분지연) close (1.2%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 389,500 전일대비 14,000 등락률 +3.73% 거래량 339,032 전일가 375,500 2020.06.09 09:21 장중(20분지연) close (3.33%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 91,400 전일대비 400 등락률 +0.44% 거래량 414,002 전일가 91,000 2020.06.09 09:21 장중(20분지연) close (0.22%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 437,000 전일대비 3,000 등락률 +0.69% 거래량 104,090 전일가 434,000 2020.06.09 09:21 장중(20분지연) close (0.23%) 등이 상승했고, NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 241,500 전일대비 1,000 등락률 +0.42% 거래량 165,237 전일가 240,500 2020.06.09 09:21 장중(20분지연) close (0.42%) 등이 하락했다.

서상영 키움증권 연구원은 "한국 증시는 연방공개시장위원회(FOMC)를 기다리며 관망세가 짙은 가운데 외국인 선물 동향에 따른 지수 방향과 업종별, 종목별 차별화가 이어질 것으로 전망한다"고 분석했다.

코스닥도 전일 대비 2.34포인트(0.31%) 상승한 755.38을 보이고 있다.

코스닥은 전장과 비교해 2.98포인트(0.40%) 오른 756.02로 출발한 뒤 강세가 유지되고 있다.

코스닥 시장에서는 개인과 기관이 각각 64억원, 20억원을 순매수한 반면 외국인은 29억원을 순매도했다.

업종을 나눴을 때 IT부품(1.03%), 음식료·담배(1.17%) 등은 상승했고, 섬유·의류(0.64%) 등은 하락했다.

시총 상위 기업 중 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 124,200 전일대비 900 등락률 +0.73% 거래량 21,558 전일가 123,300 2020.06.09 09:21 장중(20분지연) close (0.65%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 123,000 전일대비 4,300 등락률 +3.62% 거래량 254,849 전일가 118,700 2020.06.09 09:21 장중(20분지연) close (3.12%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 81,300 전일대비 1,200 등락률 +1.50% 거래량 124,138 전일가 80,100 2020.06.09 09:21 장중(20분지연) close (1.12%) 등은 올랐고, 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 111,700 전일대비 500 등락률 -0.45% 거래량 107,453 전일가 112,200 2020.06.09 09:21 장중(20분지연) close (0.45%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 125,000 전일대비 2,100 등락률 -1.65% 거래량 224,617 전일가 127,100 2020.06.09 09:21 장중(20분지연) close (1.73%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 251,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 251,400 2020.06.09 00:00 장중(20분지연) close (3.62%) 등은 내렸다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr