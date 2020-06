LG헬로비전 '낭만읍 고향리'…숨은 국내 여행지 소개

[아시아경제 김흥순 기자] LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 4,485 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,505 2020.06.09 07:48 장시작전(20분지연) close 이 국내 여행지를 고민하는 시청자들에게 색다른 대안을 제시한다.

LG헬로비전은 대한민국 곳곳의 숨겨진 명소를 소개하는 오리지널 콘텐츠 '낭만읍 고향리'를 매주 화요일 오후 6시 헬로tv 채널 25번에서 방영한다고 9일 밝혔다.

낭만읍 고향리는 전국 각지의 색다른 볼거리와 먹을거리를 소개하는 아날로그 감성의 기행 다큐멘터리다. 대표곡 '바보처럼 살았군요'로 알려진 포크가수 김도향 씨가 MC로 나서 여행지의 감상을 풀어낸다.

지난 3월 첫 방송을 시작한 이래 인천 교동도, 전북 정읍 등 잘 알려지지 않은 여행지를 소개했고, 최고 시청률 2%를 기록하며 시청자들의 주목을 받았다.

도시재생사업으로 새로워진 지역 명소도 조명한다. 젊은 여행객들의 취향에 맞게 다채로운 소품과 즐길 거리로 재탄생한 경북 영주의 중앙시장과 근대문화거리, 일본 강점기 철도청 종사자들의 숙소를 관광 명소로 탈바꿈한 전남 순천 철도문화마을 등을 소개한 바 있다. 이날 방송에서는 주상절리 등 빼어난 자연경관을 자랑하는 경기 연천군을 소개한다.

김도향 씨는 "낭만읍 고향리는 지역의 장점을 살릴 수 있는 작은 아이디어를 제공하고 지역의 감성을 노래로도 표현한다는 점에서 차별화된다"며 "프로그램을 진행하며 느낀 지역민들의 삶과 상징성 있는 지역의 볼거리를 부각하는 데 더욱 집중하겠다"고 말했다.

주제철 LG헬로비전 제작팀장은 "낭만읍 고향리는 하루가 다르게 변화하는 시대에 느긋하고 감성적인 시선으로 국내의 숨겨진 명소를 소개하고자 기획된 프로그램"이라며 "여유를 만끽할 수 있는 국내 여행지를 고민하는 시청자들에게 도움이 되기를 바란다"고 덧붙였다.

