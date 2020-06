[아시아경제 이관주 기자] 좋은사람들 좋은사람들 033340 | 코스닥 증권정보 현재가 2,385 전일대비 115 등락률 -4.60% 거래량 4,156,043 전일가 2,500 2020.06.08 15:30 장마감 close 은 문경주씨로부터 주주총회 결의 취소 소송이 제기됐다고 8일 공시했다. 회사 측은 "법적절차에 따라 적극 대응할 예정"이라고 밝혔다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr