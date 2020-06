文대통령, 퇴임 후 양산으로…새 사저부지 매입

文대통령, 지난 1월 기자회견서 "(퇴임 후) 현실정치와 연관된 것 일체 하고싶지 않아" 밝혀

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령이 퇴임 후 지낼 사저를 짓기 위해 지난 4월말께 경남 양산에 새 부지를 매입했다. 영축산 자락에 위치한 하북면 평산마을로, 유명 사찰인 통도사와도 가깝다.

강민석 청와대 대변인은 5일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "문 대통령은 퇴임 후 평산마을에서 지낼 계획"이라며 "기존 사저는 양산 매곡동인데, 인근 하북면으로 옮기기로 했다"고 밝혔다. 그러면서 "문 대통령은 내부적으로 퇴임 후 '양산 매곡동 자택으로 돌아가겠다'는 뜻을 누차 밝혔지만, 새 사저부지를 마련한 이유는 경호 문제 때문"이라고 덧붙였다.

강 대변인은 "경호처에서 양산 매곡동 자택은 도저히 경호시설이 들어설 수 없다는 판단을 내렸다"며 "문 대통령은 국가기관이 '임무수행 불가' 판단을 내린 만큼, 부득이하게 이전 계획을 하게 된 것"이라고 설명했다. 이어 "대신 새 부지를 마련하더라도 매곡동 자택 규모보다는 크지 않도록 하라고 지시했다"고 부연했다. 문 대통령이 2008년부터 사용해 왔던 기존의 양산 매곡동 사저는 입지가 외지고, 들어서는 길목이 1차선으로 좁아 통행불편을 겪는 등 경호에 적절치 않다는 판단이다.

청와대에 따르면 문 대통령은 부인 김정숙 여사와 공동 명의로 평산마을 일대 필지 2630.5㎡(795.6평)을 10억6401만원에 매입했다. 이는 문 대통령의 사비로 충당한다. 기존 매곡동 자택은 처분할 계획이다. 아울러 '전직 대통령 예우에 관한 법률'에 따라 인근 경호시설을 위한 부지 매입은 청와대 경호처가 지분 및 소유권을 갖는다.

일각에서는 문 대통령이 퇴임 후에도 국민들과 소통하는 등 일정 역할을 할 것이란 바람도 나온다. 그러나 문 대통령은 지난 1월 신년 기자회견에서 퇴임 이휘 구상을 묻는 질문에 "대통령 이후는 생각하지 않는다. 그냥 대통령으로 끝나고 싶다"며 "대통령 (임기를 마친) 이후에 현실 정치와 계속 연관을 가지거나 그런 것을 일체 하고싶지 않다"며 '잊혀진 사람'으로 돌아가고 싶다는 뜻을 직접 밝혔다.

