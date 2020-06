주요 시책·사업부서 성과낸 관리자 적극 발탁

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 민선7기 주요 핵심 사업을 지속적으로 이끌어 갈 국장급 3급 승진자 6명을 내정했다고 4일 밝혔다.

이에 따라 박유미 보건의료정책과장과 이방일 경제정책과장, 구종원 교통정책과장, 이진형 주택공급과장, 최진석 도시계획과장, 김권기 기획담당관이 승진예정자로 발표됐다. 이들의 새 보직은 다음달 1일자 정기인사에서 정해진다.

김태균 시 행정국장은 "이번 3급 승진인사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응, 민생경제, 교통 등 사업부서 간부를 우선 고려했다"며 "앞으로도 민생경제 등 주요 정책을 수립하고, 현장에서 솔선수범하는 인재를 적극 발탁할 것"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr