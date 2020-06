박원순 서울시장이 4일 시청 다목적홀에서 퓰리처상 수상작 ‘총균쇠’의 저자인 재레드 다이아몬드 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대학(UCLA) 교수와 ‘코로나 이후 사회 대전환’을 화두로 온라인 대담을 나누고 있다. 이번 대담은 서울시가 무관중 온라인 국제회의로 개최하는 ‘CAC 글로벌 서밋 2020’ 행사의 일환으로 마련됐다. /문호남 기자 munonam@

