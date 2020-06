다우지수 2% 급등‥경제회복 기대감에 '두둥실'(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인한 경기 부진이 바닥을 쳤다는 기대감에 급등세를 보였다.

3일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 527.24포인트(2.05%) 급등해 2만6269.89에, S&P 500 지수는 42.05포인트(1.36%) 상승한 3122.87에, 나스닥은 74.54포인트(0.78%) 오른 9682.91에 거래를 마쳤다.

이날은 S&P500과 나스닥에 비해 상승폭이 제한됐던 다우지수의 상승이 두드러졌다. 다우지수는 이날 상승으로 2만6000선을 회복했다.

이날 상승은 5월 고용 등 주요 지표 호조의 영향이 지배적이었다. ADP 전미고용 보고서에 따르면 5월 민간부문 고용은 276만명 감소를 기록했다. 다우존스의 예상치 875만명 감소에 비해 크게 호전된 수치다. 미국의 5월 서비스업 구매관리자지수(PMI)도 4월의 41.8에서 45.4로 상승해 경제회복 기대감을 더했다.

하루전 전국에서 벌어진 시위도 대부분 평화적으로 마무리된 것도 시장을 안도시켰다.

7월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 1.3%(0.48달러) 상승한 37.29달러에 거래를 마쳤다. 8월물 브렌트유도 배럴당 1% 내외의 상승세를 보이고 있다.

8월 인도분 금은 전날보다 온스당 1.7%(29.20달러) 하락한 1704.80달러에 거래를 마쳤다.

