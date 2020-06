'대학원생 제자 성폭행' 경희대 모 교수 구속

[아시아경제 정동훈 기자] 대학원생 제자를 성폭행한 혐의를 받는 경희대 모 교수가 구속됐다.

3일 서울서부지법 권경선 영장전담 판사는 경희대 A교수에 대해 "증거 인멸 및 도주의 우려가 있다"며 검찰이 준강간 혐의를 적용해 청구한 구속영장을 발부했다.

A교수는 지난해 11월 자신이 지도하던 대학원생 B씨와 술을 마시다 B씨가 정신을 잃자 성폭행한 혐의를 받는다. 사건 이후 피해자 B씨는 A교수를 경찰에 고소했고, 서울 마포경찰서는 지난 3월 불구속 기소 의견으로 사건을 검찰에 송치했다.

서울서부지검은 수사 과정에서 A교수에 대한 구속영장을 청구했으나 기각됐고 지난달 29일 영장을 재청구했다.

경희대 관계자는 "지난달 29일 A교수 관련 사건을 교내 성평등상담실에서 접수해 조사하고 있다"며 "해당 교수에 대한 징계 여부 등은 조사 결과에 따라 판단할 방침"이라고 밝혔다.

