[아시아경제 금보령 기자] 국토교통부의 제재에서 풀려난 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 12,250 전일대비 1,550 등락률 +14.49% 거래량 1,728,613 전일가 10,700 2020.06.03 14:22 장중(20분지연) close 가 국내선 확대에 나선다는 소식에 강세를 보이고 있다.

한국거래소에 따르면 3일 오후 2시13분 기준 진에어 주가는 전장 대비 10.75%(1150원) 상승한 1만1850원을 기록했다.

진에어가 오는 19일부터 약 한 달 동안 김포~여수, 여수~제주 노선에 부정기 취항한다고 이날 오전 발표한 것이 주가에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 진에어는 해당 노선을 매일 왕복 1회 운항하면서 운항 성과를 기반으로 정기편 전환 여부를 결정할 계획이다.

