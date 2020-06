쉐이크쉑, ‘동성로’에 대구 첫 매장 연다

[아시아경제 최신혜 기자] SPC 그룹은 쉐이크쉑 대구 1호점을 개점한다고 3일 밝혔다.

쉐이크쉑 대구 1호점은 지난해 7월 문을 연 ‘부산 서면점’ 이후 두 번째 비수도권 매장으로 대관람차를 비롯해 다양한 놀이 체험을 즐길 수 있는 테마파크형 쇼핑몰 ‘동성로 스파크’에 위치한다.

‘쉐이크쉑 동성로점’ 호딩 아트(공사장 주위의 임시 가림막에 그리는 작품)는 대구 시민들에게 새로운 활력을 전하고자 그래피티 아티스트 ‘제바’와 협업해 대구의 스카이라인을 형형색색의 그래피티로 표현했다. 쉐이크쉑은 각 매장의 지역적 특성을 반영한 호딩 아트를 통해 지역 커뮤니티와 소통해왔으며 고객들이 참여 가능한 독특한 공공 문화 예술 작품을 만들어왔다.

쉐이크쉑은 대구 동성로점 오픈 사전 이벤트를 오는 5일부터 30일까지 진행한다. 호딩 아트 앞에서 찍은 사진과 해시태그를 함께 개인 인스타그램에 올리면, 650명을 추첨해 오픈 전 행사인 ‘커뮤니티 데이’에서 쉐이크쉑 메뉴를 마음껏 즐길 수 있는 기회를 제공한다. 커뮤니티 데이에는 자율적 기부금 모금 활동을 진행해 결식아동과 독거노인 등 저소득 취약계층을 지원하는 대구광역푸드뱅크에 전액 기부할 예정이다.

