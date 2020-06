[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 민갑룡 경찰청장이 광주를 방문해 일선 경찰관을 격려한다.

3일 광주지방경찰청에 따르면 민 경찰청장은 이날 오전 광주 북부경찰서와 경찰충혼탑을 방문한 뒤 오후에는 소방학교에서 코로나19 확산 예방에 노력하고 있는 경찰관의 애로사항을 청취한다.

이어 고려인마을을 들러 치안 점검을 할 예정이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr