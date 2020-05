마이리얼트립, 국내 여행 강화…미식·스파·골프 상품 선보여

또한 자이언트골프와 제휴로 국내 1박 2일 일정으로 구성된 약 120개의 골프 상품을 출시했다. 이를 기념해 선착순 1000명에게 3만원 할인 쿠폰도 제공한다. 이동건 마이리얼트립 대표는 "국내 여행 서비스에 집중하며 빠르게 상품군을 확보해 여행객들에게 다양한 선택을 제공할 것"이라며 "IT 기술력을 기반으로 이용자들의 취향을 분석해 최적의 상품을 추천하고 보다 더 좋은 경험을 제공하도록 노력하겠다"고 했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.