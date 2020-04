[르포]"그 양반 말 잘하더군" 이낙연, 말에서도 황교안 앞섰나

종로 낙원상가 인근 마산 아귀찜 골목에서 만난 60대 노인 C 씨는 "말을 잘했냐고 물으면 자세히는 잘 모르겠지만, 일단 듣는 사람이 불편하지 않았다"면서 "목소리가 좋아서 그랬나, 황교안과 비교하면 여유가 있었던 것 같다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.