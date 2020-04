'연애의 참견3' 재연배우 불륜설 제기…이종사촌 언니 남편과 부적절한 관계

올해 A 씨는 춘천에 오피스텔을 잡고 B 씨와 동거를 시도하려고 했으며, B 씨가 외박을 하는 횟수가 잦아지면서 불륜 관계가 드러난 것으로 알려졌다. 현재 이종사촌 언니 C 씨는 상간녀 소송을 준비하고 있는 것으로 파악됐다.

C 씨는 "가족 만류에도 불구하고 2019년 4월 A 씨가 몰래 강원도에 있는 병원 근처에 원룸을 얻어 의사 형부와 동거를 시도했다"고 주장했다.

이후 B 씨는 새벽 3~4시에 들어오는 일이 잦아졌고 낌새를 알아차린 C 씨가 A 씨에게 병원에 출근하지 말아 달라 부탁했으며, A 씨의 어머니도 A 씨를 나무란 것으로 알려졌다.

사건의 발단은 지난 2018년 9월로 C 씨가 A 씨에게 남편 B 씨가 개원하는 병원에서 일할 것을 제안하면서부터다.

해당 보도에 따르면 A 씨는 이종사촌 형부인 의사 B 씨와 불륜관계로 이종사촌 언니 C 씨의 가정을 파탄 낸 뒤 형부 B 씨와 새살림을 차리려던 계획을 1년 반이나 숨겨 오다가 덜미를 잡혔다.