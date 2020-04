'코로나19' 치료제로 주목받던 렘데시비르 임상 효과 없어…시장 후폭풍

불과 일주일만에 시장의 기대감이 사라지면서 후폭풍은 거셀 전망이다. 길리어드사 주가는 임상실패 가능성이 제기되면서 이날 장중 6%까지 밀렸다가 전일대비 4.34% 하락으로 마감했다. 주가가 폭락하자 회사는 즉각 성명을 내 보도를 반박했다. 길리어드 측은 "해당 연구는 낮은 참여율로 조기 종료됐으며, 통계적으로 유의미한 결론을 내리기에는 역부족"이라고 주장했다. 이어 길리어드는 동료 심사도 받지 않은 보고서가 WHO 사이트에 게재된 점에 대해 유감을 표명했다.

