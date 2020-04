어기구에 오거돈까지…'총선 압승' 민주당, 막말·성추행 악재 잇따라

그런가 하면 음주 폭행으로 물의를 빚은 당내 인사도 있다. 민주당 소속 변기섭 전 횡성군의회 의장은 지난 18일 저녁 식사를 하던 중 동석한 횡성군청 퇴직공무원 C 씨와 언쟁을 벌이다 술병을 던져 C 씨를 폭행했다. 이후 그는 지난 21일 오전 기자회견을 열어 민주당 탈당과 함께 의장직을 내려놓겠다고 밝혔다.

