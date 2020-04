[차장칼럼] 대통령의 운, 대한민국의 운

코로나19 국내 확진자가 폭증하고 마스크 대란으로 약국 앞에 긴 줄이 이어질 때만 해도 민심이 폭발하기 직전이었다. 더불어민주당이 쏟아지는 비판을 감수하고 비례 정당 참여를 결정했을 때 내건 명분이 대통령 탄핵을 막기 위한 의석수를 확보해야 한다는 것이었다. 하지만 유럽과 미국에서 피해가 속출하면서 우리 정부의 코로나 대응에 대한 평가가 극적으로 바뀌었다. 한 여권 인사는 “절대 평가로는 B나 C 정도인데 미국, 유럽과 비교한 상대평가에서는 A를 받은 격”이라며 “미국과 유럽이 코로노19에 저렇게 속수무책일 줄 누가 알았겠느냐. 외국의 피해가 커져 국민들 평가가 급변하는 걸 보면서 대통령이 참 복이 많다는 생각을 했다”고 했다. 옆에 있던 청와대 참모는 운을 타고난 대통령이 대한민국을 이끌기 때문에 대한민국의 국운도 상승할 것이라고 거들었다.

