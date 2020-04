형광등으로 만든 거대한 샹들리에…롯데갤러리 잠실 '러닝 프로세스'展

[아시아경제 박병희 기자] 롯데갤러리 잠실 에비뉴엘 아트홀은 컨템포러리 아티스트 그룹 왓더펀맨(WTFM·What the Fun Man)의 대표 작가 펜킹(Penking)과 케이웨일(K.Whale)의 2인전 '러닝 프로세스(Learning Process)'를 오는 26일까지 개최한다.

