엔케이맥스, ASCO 채택 130조원 글로벌 항암제시장 정조준

[아시아경제 오주연 기자] 면역세포치료제 전문기업 엔케이맥스 엔케이맥스 182400 | 코스닥 증권정보 현재가 9,150 전일대비 600 등락률 +7.02% 거래량 196,277 전일가 8,550 2020.03.30 09:36 장중(20분지연) close 가 미국임상종양학회(ASCO, American Society of Clinical Oncology)에 제출한 초록 3건이 모두 채택돼 발표를 앞두고 있다고 30일 밝혔다.

