주한미군 한국인 '무급휴직' 불사?…美, '방위비 대폭 증액'·'포괄적 타결' 고수

미 국무부는 20일(현지시간) "미국 납세자들에게 기여하는 가치에 대해 한국과 미국간 이해의 차이가 남아있다"고 언급했다. 미국의소리(VOA)가 미국에 요청한 논평에 따르면 미 국무부 대변인실 관계자는 "서로 수용가능한 합의에 이르려면 (미국 납세자들에게 기여하는) 가치를 정확히 반영하는 공정하고 공평한 방위비 분담에 도달하기 위한 한국측의 더 큰 집중과 유연성(greater focus and flexibility)이 요구된다"고 밝혔다.

