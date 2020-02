국내진출 바라보는 동남아 최대 규모의 체인 헤어샵 30SHINE

2019년 기준, 350만고객을 유치하며 지난해 9월, 태국 진출까지 성공적으로 이뤄낸 30Shine은 빠른 시간내에 수천명의 고객들을 유치하며 고객들로부터 호평을 받고 있다. 태국을 비롯하여 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르의 전문투자자들이 30샤인(30SHINE)에 높은 관심을 표하고 있는 가운데, 30Shine은 본격적인 한국시장 진출을 모색 중이다. 30SHINE의 설립자인 Mr. Nguyen Huy Hoang은 30SHINE만의 차별성에 대해 “초대형 살롱 체인점을 목표로, 혁신적인 제품들을 갖춘 IT 시스템을 비롯하여 예약 서비스, 서비스 품질에 있어서도 최고를 자랑할 수 있게끔 채용 및 교육 과정에 집중하고 있다. 항상 최고의 서비스 품질을 고객들에게 드리기 위해 최선을 다하며, 그것을 유지하는 것이 가장 빠른 성장의 발판이라 생각한다.” 고 밝혔다.

