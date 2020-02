[굿모닝증시] 코로나19 충격 완화에 미국 증시 '사상최고치'

◆ 노동길 NH투자증권 연구원 =전일 외국인은 국내 주식시장에서 IT업종을 대량 순매도했다. 이는 미국 연방거래위원회(FTC)가 구글, 애플, 페이스북, 아마존, 마이크로소프트 등 IT 기업을 대상으로 경쟁 침해 여부를 조사하고 있는 것과 연관이 깊다. 미국 대형 IT 기업들은 지난해부터 반독점법 조사에 따라 주가에 영향을 받아왔다. FTC 조사 확대는 반독점법 관련 시장 우려를 키울 수 있는 재료다. 미국 IT업종이 반등한다면 외국인의 순매도를 되돌릴 수 있을 것으로 전망된다.

