니클라우스의 노하우 "빠르게 몸 푸는 워밍업 세 가지"

두번째 단계는 등 돌리기(Rotate Your Back)다. 번개처럼 빠르게 워밍업을 한다. 아마추어선수 3분의 1이 등 통증을 호소하는 것으로 조사됐다. 등 부상을 방지하기 위해서라도 반드시 필요하다. 마지막은 피칭 웨지를 들고 가볍게 스윙을 하는 것(Lightly Swing a Pitching Wedge)이다. 드라이빙레인지 역시 드라이버가 아닌 웨지를 먼저 잡는다. "다치는 것을 막고 오래 골프하는 비결"이라고 강조했다.

