코리아스타트업포럼, 스타트업 마케팅 지원 피칭데이 개최

[아시아경제 김철현 기자] 코리아스타트업포럼(이하 코스포)은 포커스미디어코리아(대표 윤제현)와 공동으로 추진하는 스타트업 마케팅 지원사업 'I WILL BE 빽 2020(아윌비빽2020)'이 오는 31일 여의도 전경련회관에서 파이널 피칭데이를 개최한다고 밝혔다.

3억원 상당의 마케팅 활동 지원 'I WILL BE 빽 2020' 공모에 스타트업 170여개사 접수