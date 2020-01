현대차증권, MTS 경쟁력 입증…'앤어워드 그랑프리' 수상

한 석 현대차증권 리테일사업본부장은 "고객 중심의 서비스와 불편함 없는 업무 서비스 제공, 쉽고 편한 모바일 환경 제공을 목적으로 'The H Mobile' 신버전을 개발했다"며 "올해는 다양한 증권 서비스를 확대 제공하고 전사 데이터 활용과 디지털 혁신을 통한 고객 서비스 향상으로 디지털 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.

현대차증권은 지난해 7월 리뉴얼 오픈한 MTS 'The H Mobile'이 '2019 앤어워드' 금융서비스 부문에서 최고상인 그랑프리를 수상했다고 20일 밝혔다.