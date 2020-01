70년간 이어진 북미 신경전 어떻게 풀었나

[아시아경제 양낙규 기자] 북한과 미국은 70년 동안 '화해와 갈등'을 반복해왔다. 내년에는 북ㆍ미 정상회담과 실무회담으로 이어진 1년 반 동안의 '비핵화 여정'을 마치고 다시 화염과 분노'(fire and fury) 상황으로 회귀하는 모양새다. 내년에 예상되는 군사적 긴장감을 어떻게 풀어나가야 할 것인지 귀추가 주목되는 시점이다.

